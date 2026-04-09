Юрист рассказал о штрафах за снятие шелухи с лука в магазине для покраски яиц

Юрист Сергей Жорин заявил, что за умышленное снятие шелухи с лука в магазине для покраски пасхальных яиц предусмотрен штраф в размере до 500 рублей, сообщает РИА «Новости».
Жорин сказал, что в случае с обдиранием луковицы речь идет о возможном повреждении товара и ухудшении товарного вида, снижающем реализуемость овоща.
Штрафы за уничтожение или повреждение чужого имущества без существенного ущерба предусмотрены ст. 7.17 КоАП РФ, рассказал эксперт.
Пасха в 2026 году будет отмечаться 12 апреля. Печь куличи и красить яйца принято в Чистый четверг, последний четверг перед Пасхой.
