Юрист рассказал о штрафах за снятие шелухи с лука в магазине для покраски яиц

Юрист Сергей Жорин заявил, что за умышленное снятие шелухи с лука в магазине для покраски пасхальных яиц предусмотрен штраф в размере до 500 рублей, сообщает РИА «Новости».

Жорин сказал, что в случае с обдиранием луковицы речь идет о возможном повреждении товара и ухудшении товарного вида, снижающем реализуемость овоща.

Штрафы за уничтожение или повреждение чужого имущества без существенного ущерба предусмотрены ст. 7.17 КоАП РФ, рассказал эксперт.

Пасха в 2026 году будет отмечаться 12 апреля. Печь куличи и красить яйца принято в Чистый четверг, последний четверг перед Пасхой.

