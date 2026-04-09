В Ростове-на-Дону открылся сезон BMX-гонок

Старт 1-го этапа Открытого Кубка Гребного канал «Дон» по велосипедному спорту в дисциплине BMX-гонка «Классик» собрал спортсменов из Ростова-на-Дону, Краснодара, ДНР и Москвы. Все они продемонстрировали высший пилотаж на трассе.

Источник: НИА Ростов

Призовые места среди ростовчан распределены так:

Юноши 2010−2011 г. г. рождения:

— 1 место — Дмитрий Егунов.

— 2 место — Артём Пилипенко.

Юноши 2012−2013 г. г. рождения:

— 2 место — Максим Осипенко.

Мальчики 2020−2021 г. г. рождения:

— 2 место — Лука Ситалов.

Девушки 2012−2013 г. г. рождения:

— 3 место — Арина Мартынова.

Девочки 2015−2016 г. г. рождения:

— 3 место — Вера Ситалова.

Тренер — Анатолий Беляев.