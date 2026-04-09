В Ростове-на-Дону открылся сезон BMX-гонок

Старт 1-го этапа Открытого Кубка Гребного канал «Дон» по велосипедному спорту в дисциплине BMX-гонка «Классик» собрал спортсменов из Ростова-на-Дону, Краснодара, ДНР и Москвы. Все они продемонстрировали высший пилотаж на трассе.