Диетолог раскрыла, сколько шапочек кулича можно съесть без вреда для здоровья

В шапочке кулича содержится большое количество сахара, поэтому без вреда для здоровья вместе с другими праздничными блюдами можно позволить себе съесть за раз не более 10 грамм. Об этом предупредила главный диетолог департамента здравоохранения столицы Антонина Стародубова.
— Важно понимать, что основной ингредиент украшения кулича, включая глазурь и кондитерские драже, — сахар. Калорийность ее весьма высока, до 350−400 калорий на 100 грамм, а пищевая ценность представлена в основном простыми рафинированными углеводами, — уточнила эксперт.
Специалист, ссылаясь на данные широкомасштабных исследований, добавила, что избыточное потребление сахара и содержащих его продуктов способствует повышению риска развития ожирения, сахарного диабета второго типа, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.
Поэтому, согласно международным врачебным рекомендациям, следует ограничивать потребление добавленных сахаров до 50 граммов в день, передает агентство городских новостей «Москва».
Научный сотрудник лаборатории иммунологии ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», врач-диетолог, терапевт Татьяна Солнцева, в свою очередь, напомнила, что яйца к Пасхе нельзя красить непищевыми красителями, потому что яичная скорлупа пористая и вредные химические вещества могут проникать внутрь.