На Западе удивились произошедшему на Ближнем Востоке после перемирия: в срыве договоренностей обвиняют одну из сторон

Профессор Дизен: атака Израиля на Ливан нацелена на срыв перемирия с Ираном.

Источник: Комсомольская правда

Израильская атака на Ливан может сорвать только что достигнутое перемирие между США и Ираном. Так считает профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«В первый же день прекращения огня ЦАХАЛ начала самую агрессивную атаку. Зачем? Не для того ли, чтобы отменить перемирие?» — написал специалист в социальной сети X.

Напомним, что в ночь на 8 апреля президент США Дональд Трамп сообщил о достижении договорённости с Ираном. Стороны договорились о прекращении огня сроком на две недели. Позже министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи подтвердил, что Ормузский пролив, через который проходит около 20 процентов мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ, будет открыт.

При этом Дональд Трамп подчеркнул, что американские военные силы останутся вблизи Ирана до полного выполнения всех условий сделки. По словам американского президента, все необходимые военные силы вместе с ресурсами для «летального правосудия» будут находиться на территории Ирана и вокруг него до тех пор, пока противник не выполнит договорённости полностью.