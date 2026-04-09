Алексей Беспрозванных встретился с директором Третьяковской галереи Ольгой Галактионовой

В Калининград по случаю открытия нового выставочного проекта «Великие учителя» прилетела директор Третьяковской галереи Ольга Галактионова. Рабочую встречу с ней провел губернатор Алексей Беспрозванных, сообщает пресс-служба областного правительства.
Стороны обсудили работу калининградского филиала галереи, открытие новой выставки и планы на будущее.
Как отметил Алексей Беспрозванных, филиал стал точкой притяжения для тысяч жителей и гостей области, сделал доступнее великое русское искусство, что показала работа первой выставки.
Ольга Галактионова сказала, что меньше чем за год работы музей посетили почти 300 тысяч человек, а в этом году в филиале представят четыре знаковых экспозиции из собрания Третьяковской галереи.
В четверг, 9 апреля, откроется выставка живописи, скульптуры и графики «Великие учителя». Проект приурочен к 170-летию Третьяковской галереи и 80-летию Калининградской области. Выставка посвящена выдающимся русским мастерам, воспитавшим поколение художников, которые заложили основы изобразительного искусства нашего региона.