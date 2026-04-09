В Красноярске продавщицу крупно оштрафовали за повторную продажу алкоголя подростку

Как рассказали в прокуратуре, это преступление было совершено в мае 2025 года в магазине «Наш двор» — 60-летняя сотрудница незаконно продала 17-летнему парню бутылку пива. На выходе из торговой точки он встретил правоохранителей, которые, увидев покупку, поинтересовались, сколько ему лет. Подросток признался, что соврал продавцу про возраст, а паспорт она у него не попросила.