В Красноярске продавщицу крупно оштрафовали за повторную продажу алкоголя подростку

Суд привлек продавщицу к уголовной ответственности за продажу алкоголя несовершеннолетнему в Красноярске.
Как рассказали в прокуратуре, это преступление было совершено в мае 2025 года в магазине «Наш двор» — 60-летняя сотрудница незаконно продала 17-летнему парню бутылку пива. На выходе из торговой точки он встретил правоохранителей, которые, увидев покупку, поинтересовались, сколько ему лет. Подросток признался, что соврал продавцу про возраст, а паспорт она у него не попросила.
Выяснилось, что в ноябре 2024 года женщина уже привлекалась к административной ответственности по ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ за продажу алкоголя несовершеннолетним и была оштрафована на 30 тысяч рублей.
«Однако штраф не заставил изменить привычки и урок прошел мимо. Повторный случай перевел проступок в разряд преступлений. Суд признал женщину виновной в продаже ребенку напитка с содержанием этилового спирта не менее 4% (ст. 151.1 УК РФ) и приговорил к штрафу в размере 55 тысяч рублей с рассрочкой на 5 месяцев — по 11 тысяч рублей ежемесячно», — рассказали в прокуратуре.
