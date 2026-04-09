Мужчина в трусах бегал с ножом на детской площадке в Астане

Ролик в Telegram-канале «Криминальный Казахстан»
В описании к посту указано, что кадры были сняты на улице Петрова. На видео зафиксирован мужчина в одном нижнем белье. Он громко матерится и бегает по детской площадке с ножом в руках.
Жители вызвали полицию. Спустя около 20 минут мужчину задержали. К счастью, никто не пострадал.
Департамент полиции Астаны сообщил, что по данному факту был задержан и доставлен в управление полиции 39-летний мужчина. Он привлечён к административной ответственности за мелкое хулиганство, выразившееся в нарушении общественного порядка. По решению суда ему назначен административный арест сроком на 20 суток.