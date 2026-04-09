«Уже у границ». Ученые предупредили белорусов об опасной рыбе, которая появится в водоемах

Ученый сказала о появлении новой рыбы, которая опасна для водоемов Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Заведующая лабораторией ихтиологии Научно-практического центра Национальной академии наук по биоресурсам Елена Гайдученко во время пресс-конференции сказала о появлении новой рыбы, которая опасна для водоемов Беларуси.

— Мы ожидаем солнечного окуня. Он уже у границ. Что называется, враг у ворот. Рано или поздно эта рыба появится в наших экосистемах, — заметила Елена Гайдученко.

Ученый предположила, что указанная рыба уже могла проникнуть в белорусскую экосистему. Однако для более точного выяснения нужны детальные исследования, добавила она.

Так, рыбак поймал под Гродно солнечного окуня. А ихтиологи просили помощи у рыбаков в поимке указанного инвазивного вида рыбы.

Портал fishingby.com уточняет: данный вид рыб опасен способностью наносить большой вред экосистемам. Солнечный окунь быстро размножается, и тем самым вытесняет из исконных мест обитания окуня обыкновенного.

Кроме того, указанная рыба питается икрой других видов. Солнечный окунь не больших размеров — 15−20 сантиметров, является съедобным.

