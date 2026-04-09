Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шесть рейсов задерживаются в аэропорту Волгограда после ночных ограничений

Росавиация ночью закрывала воздушную гавань из-за беспилотной опасности.

В Волгограде пассажиры авиарейсов столкнулись с задержками рейсов в аэропорту. Ночью воздушное пространство закрывала Росавиация — в регионе объявляли беспилотную опасность. После открытия неба задерживаются шесть рейсов столичных рейсов: 3 на прилет и 3 на вылет. Ждут отправления пассажиры «Победы» и «Аэрофлота».

Прилет в Волгоград самолета авиакомпании «Аэрофлот» отложен с 9.30 до 13.00, вылет в Москву с 10.30 до 13.55. Рейсы «Победы» опаздывают незначительно — на 30−40 минут. Пассажирам рекомендуют почаще обновлять информацию на онлайн-табло.