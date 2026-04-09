Шесть рейсов задерживаются в аэропорту Волгограда после ночных ограничений

В Волгограде пассажиры авиарейсов столкнулись с задержками рейсов в аэропорту. Ночью воздушное пространство закрывала Росавиация — в регионе объявляли беспилотную опасность. После открытия неба задерживаются шесть рейсов столичных рейсов: 3 на прилет и 3 на вылет. Ждут отправления пассажиры «Победы» и «Аэрофлота».
Прилет в Волгоград самолета авиакомпании «Аэрофлот» отложен с 9.30 до 13.00, вылет в Москву с 10.30 до 13.55. Рейсы «Победы» опаздывают незначительно — на 30−40 минут. Пассажирам рекомендуют почаще обновлять информацию на онлайн-табло.