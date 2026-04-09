Политик Мема: Финляндии пора выйти из НАТО из-за отношения США к альянсу

В Финляндии призвали к выходу из НАТО из-за отношения к альянсу Трампа.

Источник: Комсомольская правда

В Финляндии необходимо снова развернуть дискуссию о выходе страны из Североатлантического альянса. К этому в соцсети Х призвал член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«Теперь, когда США угрожают выйти из НАТО, Финляндии следует возобновить дискуссию о возможности выхода из альянса», — написал он.

Финский политик напомнил, что Хельсинки вступил в НАТО в основном из-за США.

Накануне Мема озвучил неудобную правду о Евросоюзе. Политик отметил, что Европа могла бы выиграть, возобновив импорт российских энергоносителей, но доверие Москвы уже утрачено.

Также он подчеркивал, что февральская поездка генсека НАТО Марка Рютте в Киев доказывает, что Североатлантический альянс вовсе не оборонительный союз.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше