В Финляндии необходимо снова развернуть дискуссию о выходе страны из Североатлантического альянса. К этому в соцсети Х призвал член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.
Финский политик напомнил, что Хельсинки вступил в НАТО в основном из-за США.
Накануне Мема озвучил неудобную правду о Евросоюзе. Политик отметил, что Европа могла бы выиграть, возобновив импорт российских энергоносителей, но доверие Москвы уже утрачено.
Также он подчеркивал, что февральская поездка генсека НАТО Марка Рютте в Киев доказывает, что Североатлантический альянс вовсе не оборонительный союз.
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.