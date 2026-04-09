Shot: Антидепрессанты в России стали давать девятилетним детям

Shot привел несколько примеров: девочка из Рыбинска с раннего возраста была очень эмоциональной, а после поступления в школу у нее начались ежедневные истерики из-за учебной нагрузки. В 12 лет ей назначили антидепрессанты, и, по словам матери, это помогло стабилизировать ее состояние. У другой девочки из Москвы проблемы с психическим здоровьем возникли в третьем классе. Она стала чрезмерно реагировать на мелкие неприятности, а затем у нее появился кашель, который оказался психосоматическим. Ей также пришлось проходить лечение медикаментами и посещать психолога.