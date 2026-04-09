Shot: Антидепрессанты в России стали давать девятилетним детям

В России упал возраст первого приема антидепрессантов. Telegram-канал Shot пишет, что родители стали чаще отдавать своих детей «в терапию» и стали давать препараты детям уже с девяти лет.
Возраст начала приема антидепрессантов стремительно снижается. Обычно такие лекарства назначаются только при подтвержденной депрессии или серьезных расстройствах. Однако сейчас антидепрессанты начинают принимать в возрасте 12−14 лет, а иногда и раньше.
Родители стали отправлять детей к психологам и психиатрам. Однако сами специалисты утверждают, что в большинстве случаев к проблемам психики приводит давление самих родителей, а также соцсети и информационная нагрузка.
Shot привел несколько примеров: девочка из Рыбинска с раннего возраста была очень эмоциональной, а после поступления в школу у нее начались ежедневные истерики из-за учебной нагрузки. В 12 лет ей назначили антидепрессанты, и, по словам матери, это помогло стабилизировать ее состояние. У другой девочки из Москвы проблемы с психическим здоровьем возникли в третьем классе. Она стала чрезмерно реагировать на мелкие неприятности, а затем у нее появился кашель, который оказался психосоматическим. Ей также пришлось проходить лечение медикаментами и посещать психолога.
По мнению экспертов, чаще всего детям достаточно психотерапии и поддержки со стороны близких. Однако если в семье есть тревожная мать, это создает напряженность для всех: она реагирует на каждую мелочь в поведении ребенка и сразу же ведет его к специалисту, говорится в публикации.
При этом повышенная тревожность наблюдается и у более взрослых молодых людей — старших школьников и студентов. Согласно исследованиям, до 60 процентов студентов испытывают повышенную тревожность, а каждый третий сталкивается с симптомами, требующими профессиональной помощи. Когда обычное волнение перед сессией превращается в изматывающее состояние? Как отличить здоровое беспокойство от начинающегося невроза? На эти вопросы отвечает главный врач клиники «Аксона», психиатр Эдуард Холодов.