Депутаты Заксобрания Красноярского края проверили благоустройство сельских территорий на юге региона

На юге Красноярского края прошло выездное заседание комитета по делам села и агропромышленной политике Законодательного Собрания.
В деревне Быстрая Минусинского муниципального округа депутаты посмотрели, как идет строительство новой школы на 275 мест. Стройку начали в 2025 году при активном содействии депутата Владислава Зырянова. Сейчас работы находятся на стадии нулевого цикла (подготовка фундамента). Объект должен быть сдан к 1 сентября 2027 года. Ситуацию держат на контроле.
В селе Лугавское парламентарии осмотрели бульвар «Вдохновение», спорткомплекс и парк с детской игровой площадкой. «Когда вкладываемся в благоустройство, видим реальный эффект: населённый пункт меняется к лучшему. В этом году Минусинскому муниципальному округу удалось привлечь беспрецедентную сумму — почти полмиллиарда рублей. Впервые за всю историю все 13 территориальных подразделений приняли участие в программе поддержки местных инициатив и победили», — пояснил глава Минусинского муниципального округа Дмитрий Меркулов.
Председатель комитета по делам села и агропромышленной политике Законодательного Собрания Владислав Зырянов подчеркнул, что благоустройство сельских территорий — стратегический приоритет краевой власти. Важно, чтобы это были не отдельные «яркие вспышки», а системная, понятная сельчанам работа. Качественное благоустройство сёл должно стать стандартом для всего Красноярского края.
«Одна из главных проблем села и агропромышленного комплекса — дефицит кадров. Сельская молодёжь уезжает в города за лучшей жизнью. Но сегодня в Минусинском округе мы увидели несколько ярких примеров, когда относительно небольшие вложения — порядка 50 млн рублей — позволяют начать создание комфортной среды в сибирских сёлах. В этом году на благоустройство в округе будет направлено еще около 40 млн рублей. Если ребята видят: на малой Родине есть достойная работа, город — рядом, работают амбулатория, школа, прекрасный Дом культуры, то задают себе вопрос: зачем уезжать? И многие молодые люди выберут иную жизненную траекторию», — уверен Владислав Зырянов.