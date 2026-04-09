Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутаты Заксобрания Красноярского края проверили благоустройство сельских территорий на юге региона

На юге Красноярского края прошло выездное заседание комитета по делам села и агропромышленной политике Законодательного Собрания.

В деревне Быстрая Минусинского муниципального округа депутаты посмотрели, как идет строительство новой школы на 275 мест. Стройку начали в 2025 году при активном содействии депутата Владислава Зырянова. Сейчас работы находятся на стадии нулевого цикла (подготовка фундамента). Объект должен быть сдан к 1 сентября 2027 года. Ситуацию держат на контроле.

В селе Лугавское парламентарии осмотрели бульвар «Вдохновение», спорткомплекс и парк с детской игровой площадкой. «Когда вкладываемся в благоустройство, видим реальный эффект: населённый пункт меняется к лучшему. В этом году Минусинскому муниципальному округу удалось привлечь беспрецедентную сумму — почти полмиллиарда рублей. Впервые за всю историю все 13 территориальных подразделений приняли участие в программе поддержки местных инициатив и победили», — пояснил глава Минусинского муниципального округа Дмитрий Меркулов.

Председатель комитета по делам села и агропромышленной политике Законодательного Собрания Владислав Зырянов подчеркнул, что благоустройство сельских территорий — стратегический приоритет краевой власти. Важно, чтобы это были не отдельные «яркие вспышки», а системная, понятная сельчанам работа. Качественное благоустройство сёл должно стать стандартом для всего Красноярского края.

«Одна из главных проблем села и агропромышленного комплекса — дефицит кадров. Сельская молодёжь уезжает в города за лучшей жизнью. Но сегодня в Минусинском округе мы увидели несколько ярких примеров, когда относительно небольшие вложения — порядка 50 млн рублей — позволяют начать создание комфортной среды в сибирских сёлах. В этом году на благоустройство в округе будет направлено еще около 40 млн рублей. Если ребята видят: на малой Родине есть достойная работа, город — рядом, работают амбулатория, школа, прекрасный Дом культуры, то задают себе вопрос: зачем уезжать? И многие молодые люди выберут иную жизненную траекторию», — уверен Владислав Зырянов.