Пошёл лечить дёсны — остался без рук и ног: мужчина едва не умер в кресле у стоматолога

34-летний американец Дэвон Вантерпул из штата Техас потерял обе руки и обе ноги из-за тяжёлого сепсиса, который начался после обычного похода к стоматологу. Об этом сообщает издание People.
Мужчина пришёл на приём с воспаленными дёснами. Как только врач прикоснулся к ним, началось сильное кровотечение. Именно тогда опасные бактерии попали в кровь. Через 45 минут состояние Дэвона резко ухудшилось. Его начало сильно знобить, и родные срочно отвезли его в больницу.
В больнице мужчине становилось всё хуже. У него развился сепсис, потом остановилось сердце. Врачи подключили Вантерпула к аппарату искусственного жизнеобеспечения.
Позже у пациента началась молниеносная пурпура — опасное состояние, при котором тромбы закупоривают мелкие сосуды и ткани начинают отмирать. Медики пытались убрать мёртвые участки, но это только вызвало новый септический шок.
Чтобы спасти жизнь мужчины, врачам пришлось пойти на крайние меры. Они ампутировали ему правую ногу полностью, правую кисть, левую ногу ниже колена и левое предплечье.
