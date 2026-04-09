Бывший вице-мэр Нижнего Новгорода Сергей Егоров признал вину в получении взятки

В Нижнем Новгороде начался суд по делу бывшего вице-мэра Сергея Егорова, которого обвиняют в получении взяток. Речь идет о коррупционной схеме, связанной с организацией парковок на городской земле. На первом заседании прозвучало обвинительное заключение, сам фигурант признал вину, сообщает «Ъ-Приволжье».
Следствие считает, что с февраля по сентябрь 2025 года чиновник получал деньги через посредников от предпринимателей. За вознаграждение в 120 тысяч рублей он помогал согласовывать работу парковок на муниципальных участках в Автозаводском, Приокском и Ленинском районах и не вмешивался в возможные нарушения.
Сейчас Егоров находится под домашним арестом — меру пресечения продлили до 19 сентября 2026 года.
Напомним, чиновник занял пост заместителя главы администрации в 2022 году, а в 2025-м был утвержден в должности. В декабре того же года его задержали, после чего в квартире и на рабочем месте прошли обыски.