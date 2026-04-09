Бывший вице-мэр Нижнего Новгорода Сергей Егоров признал вину в получении взятки

Следствие считает, что с февраля по сентябрь 2025 года чиновник получал деньги через посредников от предпринимателей. За вознаграждение в 120 тысяч рублей он помогал согласовывать работу парковок на муниципальных участках в Автозаводском, Приокском и Ленинском районах и не вмешивался в возможные нарушения.