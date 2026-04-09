ОДК при создании двигателя для сверхлегкой ракеты «Воронеж» применит 3D-печать

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) при разработке двигателя НК-3 для сверхлегкой ракеты-носителя «Воронеж» применит технологии 3D-печати. Новый агрегат с изменяемым вектором тяги будет работать на экологически чистом топливе, сообщили ТАСС в ОДК.
«Объединенная двигателестроительная корпорация госкорпорации “Ростех” ведет разработку нового двигателя НК-3 тягой 4,5 тонны для сверхлегкой ракеты-носителя. Силовая установка будет работать на экологически чистом топливе и иметь систему управления вектором тяги для изменения траектории движения. Для ускорения работ сложные корпусные детали планируется изготавливать с помощью аддитивных технологий (3D-печати — прим. ТАСС). Это позволит в короткие сроки создавать детали и сборочные единицы различной конструкции для проведения испытаний и выбора оптимального варианта», — сообщили в корпорации.
В ОДК подчеркнули, что на первой ступени ракеты «Воронеж» будет предусмотрено использование 12 двигателей НК-3, на второй — 1 двигателя.
По словам заместителя генерального директора корпорации по стратегии и программно-проектному управлению Михаила Ремизова, в некоторых компонентах НК-3 будут применены технологии, реализованные в двигателе РД-107, в то время как другие компоненты будут разработаны специально для нового агрегата. «Разработка нового ракетного двигателя выполняется поэтапно. Камера проектируется на базе прототипа — камеры рулевого агрегата серийного РД-107А, остальные узлы и детали проектируются с нуля. В новом двигателе будут применяться в том числе современные технологии», — отметил он.
Сверхлегкая ракета-носитель «Воронеж» — это перспективный проект двухступенчатой жидкостной ракеты. Она предназначена для вывода на низкие околоземные орбиты (до 400−500 км) малых космических аппаратов массой до 250 кг и позволит более оперативно заменять устаревающие спутники и осуществлять регулярные запуски. Ракета будет иметь длину около 20 м, диаметр составит 2 м, а взлетная масса — порядка 35 тонн. Первый запуск «Воронежа» запланирован на 2029 год.