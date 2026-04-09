«Чистый четверг» объединил казахстанцев всех наций и религий перед Пасхой

«Чистый четверг» — это народное название Великого четверга в христианской традиции. В этот день вспоминают Тайную вечерю, когда, согласно поверьям, Иисус «омыл ноги своим ученикам, демонстрируя такие чувства, как любовь, смирение и служение ближнему».
Со временем религиозный смысл трансформировался в бытовую практику. Считалось, что к Пасхе нужно очистить не только душу, но и дом. Отсюда и традиция генеральной уборки. Что бы ни случилось, нужно мыть полы, стирать, разбирать вещи и, конечно, мыть окна.
Народная традиция, разумеется, нашла отражение в соцсетях. Миллионы семей и пар спорят о необходимости генеральной уборки в честь праздника.
И хотя значительная часть казахстанцев исповедует ислам, эта традиция коснулась и их. Религиозный обряд теперь воспринимают как культурную привычку. Как минимум это лишний повод навести порядок дома перед майскими праздниками.
Считается, что Пасху нужно встречать не только в убранной квартире, но и самому быть чистым. Поэтому многие в этот день идут в баню — «обновиться» перед праздником.
