Больше половины нижегородцев просят сделать День космонавтики выходным

52% нижегородцев выступают за то, чтобы День космонавтики стал официальным нерабочим днем. Об этом сообщили в сервисе по поиску работы SuperJob по результатам опроса, проведенного среди экономически активного населения в начале апреля 2026 года. Сторонники инициативы считают, что это поможет подчеркнуть исторические достижения страны и укрепить чувство национальной гордости, тогда как 21% опрошенных высказались против, опасаясь экономических потерь и снижения зарплат.