Больше половины нижегородцев просят сделать День космонавтики выходным

52% нижегородцев выступают за то, чтобы День космонавтики стал официальным нерабочим днем. Об этом сообщили в сервисе по поиску работы SuperJob по результатам опроса, проведенного среди экономически активного населения в начале апреля 2026 года. Сторонники инициативы считают, что это поможет подчеркнуть исторические достижения страны и укрепить чувство национальной гордости, тогда как 21% опрошенных высказались против, опасаясь экономических потерь и снижения зарплат.
Активнее всего идею дополнительного выходного поддерживает молодежь до 35 лет (65%) и женщины (55%). Также за новый статус праздника выступают 58% горожан со средним профессиональным образованием. Среди респондентов старше 45 лет и обладателей дипломов вузов уровень поддержки ниже — 43% и 46% соответственно.
Многие нижегородцы отмечают, что 12 апреля символизирует гениальность отечественных инженеров и подвиг первооткрывателей космоса. На данный момент День космонавтики остается рабочим днем, несмотря на регулярные общественные дискуссии о важности этой даты для российской истории и культуры.
