Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителя Шымкента отправили в спецприемник из-за вызывающего поведения

В Шымкенте после дрифта водителя Mercedes поместили в спецприемник. Его опасные маневры попали на видео, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

Источник: Nur.kz

В Шымкенте водитель Mercedes допустил вызывающее поведение в общественном месте. Он выполнял опасные маневры и создавал угрозу другим участникам дорожного движения. Нарушение было выявлено в ходе проведения рейдовых мероприятий.

Установлено, что водитель грубо нарушал правила дорожного движения. Он сознательно совершал опасные действия и нарушал общественный порядок, проявляя явное неуважение к окружающим.

Правонарушение было оперативно пресечено сотрудниками полиции. Автомобиль водворен на штрафную стоянку.

В отношении водителя составлены административные протоколы по нескольким статьям. Среди них — за создание аварийной ситуации, невыполнение требований подачи сигналов, повреждение дорожной инфраструктуры и нарушение общественного порядка.

Решением специализированного административного суда мужчина был подвергнут аресту сроком на 5 суток и помещен в спецприемник.