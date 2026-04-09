В Лесосибирске поймали пьяного подростка за рулем ВАЗа

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сотрудники Госавтоинспекции Лесосибирска во время патрулирования заметили автомобиль ВАЗ-21110 и подали водителю сигнал об остановке.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сотрудники Госавтоинспекции Лесосибирска во время патрулирования заметили автомобиль ВАЗ-21110 и подали водителю сигнал об остановке.

Однако тот требование проигнорировал и попытался скрыться. Однако вскоре машину удалось остановить.

За рулем оказался 16-летний подросток без водительских прав. Кроме того, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Проверка показала 0,38 мг спирта на литр выдыхаемого воздуха.

Выяснилось, что автомобиль принадлежит его отцу, а подросток взял его без разрешения, сообщает Госавтоинспекция.

В отношении нарушителя составили административные материалы. Суд назначил штрафы: 45 тысяч рублей за вождение в нетрезвом виде без прав и 10 тысяч рублей за отказ остановиться. Штрафы будут взысканы с родителей.

Также подростка поставили на профилактический учет.16+