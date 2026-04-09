«Есть результат»: в Красноярском крае отметили пятилетние успехи отрасли сельского хозяйства

В южных округах края прошла рабочая площадка «Развитие села: время перемен». Председатель комитета по делам села и агропромышленной политике краевого парламента, региональный координатор партийного проекта «Российское село» Владислав Зырянов, представители сельхозпредприятий, руководители образовательных учреждений, депутаты от «Единой России» посетили ряд сельскохозяйственных объектов и образовательные учреждения, которые готовят кадры для отрасли. Представители власти, аграрии и депутаты оценили достижения агропромышленного комплекса, а также подвели итоги выполнения программы «Российское село», с которой партия «Единая Россия» победила на выборах в 2021 году, и сформировали предложения для новой программы. За пять лет Красноярский край стал лидером в Сибири по господдержке АПК и продуктивности молочного стада. В реализацию инвестпроектов вложено 16 млрд рублей, что позволило региону стать вторым в России по поддержке инвестиционной деятельности. Красноярский край является одним из лидеров в России по производству рапса и держит успешные показатели урожайности среди регионов Сибири. [caption id= «attachment_364126» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»[/caption] В народную программу планируется внести предложения по поддержке и подготовке кадров для села, по усовершенствованию цифровой платформы для сельского хозяйства, а также по расширению экспорта и рынков сбыта, — рассказал Владислав Зырянов. В Красноярском крае поддерживают деятельность опытных производственных хозяйств. В условиях необходимости повышения эффективности отрасли научные исследования находятся в приоритете. Государственная поддержка оказывается не только научной деятельности. Мы субсидируем широкий спектр техники: беспилотные системы, автоматизированные системы по управлению ими, — отметил министр сельского хозяйства Красноярского края Дмитрий Воропаев. [caption id= «attachment_364127» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»[/caption] Подготовка кадров для отрасли сельского хозяйства в крае начинается уже со школы — в агроклассах. Ректор аграрного университета, председатель Общественного совета партийного проекта «Российское село» Наталья Пыжикова отметила важность партнерства с сельхозтоваропроизводителями в профессиональной и воспитательной работе при подготовке кадров. [caption id= «attachment_364125» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»[/caption] Добавим, старт сбора предложений в новую народную программу председатель партии Дмитрий Медведев дал на первом окружном отчетно-программном форуме «Есть результат!» в Екатеринбурге. «Единая Россия» проводит аналогичные форумы во всех федеральных округах.
«Есть результат»: в Красноярском крае отметили пятилетние успехи отрасли сельского хозяйства
Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.Читать дальше