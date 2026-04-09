Больше половины калининградцев выступили за то, чтобы День космонавтики стал официальным выходным

Большинство калининградцев (54%) выступили за то, чтобы День космонавтики стал государственным праздником и выходным днем. Об этом сообщает сервис.
SuperJob со ссылкой на результаты недавнего опроса в честь 65-летия полета Юрия Гагарина в космос.
Противников идеи оказалось лишь 26%. Причем мужчин в этой категории больше, чем женщин. Противники считают, что лишний выходной обернется прямыми экономическими потерями: «Меньше рабочих дней — меньше зарплата».
Приверженцы идеи выступают за необходимость подчеркнуть исторические достижения страны в освоении космоса.