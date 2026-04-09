Тенге стабилен, но возможны колебания: чего ждать на этой неделе

Курс казахстанского тенге на бирже KASE начал коррекцию, как и ожидалось.

Источник: DKNews.kz

Причины связаны с внешними факторами и конъюнктурой рынка: после новостей о двухнедельном перемирии на Ближнем Востоке стало ясно, что эти договоренности едва ли окажутся долгосрочными, передает DKNews.kz.

Курс доллара и состояние рынка.

По итогам торгов среды доллар США завершил сессию на отметке 475,63 тенге. При этом мировые цены на нефть марки Brent снизились до $94,57 за баррель, что связано с высокой волатильностью и нервозностью рынков.

Аналитики отмечают:

Локально отношение к риску немного улучшилось. Стратегически инвесторы остаются осторожными, следя за геополитической обстановкой и динамикой нефтяных цен.

Прогнозы по основным валютам.

На четверг эксперты дают следующие ориентиры по колебаниям курсов:

Доллар США: 465−480 тенге Евро: 550−570 тенге Российский рубль: 6,00−6,20 тенге Китайский юань: 69−70 тенге.

Аналитики подчеркивают, что курс тенге пока удерживает стабильность, но резкие внешние шоки могут изменить ситуацию в ближайшие недели.

Чего ожидать от тенге.

Возможны краткосрочные колебания в рамках указанного диапазона. Стратегическая осторожность инвесторов сохраняется, что сдерживает резкие скачки валют. Сохранение напряженной геополитической обстановки или нестабильности на нефтяном рынке может привести к дополнительной волатильности.

«Пока внешние новости не станут более определенными, курс тенге будет двигаться в рамках умеренной коррекции», — отмечают эксперты.

