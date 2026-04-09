Пасхальное богослужение в прямом эфире смогут увидеть жители Хабаровского края

Жители Хабаровского края смогут увидеть прямую трансляцию праздничного Пасхального богослужения из Спасо-Преображенского кафедрального собора, сообщает информационный отдел Хабаровской епархии.
«В ночь с 11 на 12 апреля 2026 года жители Хабаровского края смогут увидеть прямую трансляцию праздничного Пасхального богослужения из Спасо-Преображенского кафедрального собора на телеканалах “Губерния” (18+) и “Хабаровск” (18+)», — говорится в сообщении.
Праздничное богослужение в Спасо-Преображенском кафедральном соборе: полунощницу, Крестный ход, Пасхальную заутреню и Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста возглавит митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий. Ход богослужения будет сопровождаться комментариями, которые помогут зрителям ориентироваться в ходе службы, расскажут о смысле значимых моментов, а также о самом празднике Светлой Пасхи. Начало трансляции в 23:20.
Напомним, ранее ИА AmurMedia сообщало, что в этом году 12 апреля на площади Славы перед Спасо-Преображенским кафедральным собором с 12:30 до 17:00 здесь развернется масштабный общегородской Пасхальный фестиваль (0+).