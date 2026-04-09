Пасхальное богослужение в прямом эфире смогут увидеть жители Хабаровского края

Праздничное богослужение в Спасо-Преображенском кафедральном соборе: полунощницу, Крестный ход, Пасхальную заутреню и Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста возглавит митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий. Ход богослужения будет сопровождаться комментариями, которые помогут зрителям ориентироваться в ходе службы, расскажут о смысле значимых моментов, а также о самом празднике Светлой Пасхи. Начало трансляции в 23:20.