Самый дорогой дом в Минске продан за 1,6 млн долларов — вот где он находится

Самый дорогой дом в Минске в марте 2026 года продан за 1,6 млн долларов — вот где он находится. Подробности сообщает площадка недвижимости Realt.by.
Дом расположен в коттеджной застройке жилого комплекса «Олимпик Парк» в микрорайоне Лебяжий. Площадь коттеджа составляет 860 квадратных метров. Цена за метр составила примерно 1900 долларов. Он был построен в 2020 году.
Тем временем в Минске самая дорогая квартира в марте была продана за $479 000.
