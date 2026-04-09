6 студентов НИУ стали финалистами Всероссийской олимпиады

100 лучших студентов из 27 вузов и филиалов 15 регионов России встретились В Президентской академии в Москве, где состоялся заключительный этап IX сезона Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» по направлению «Государственное и муниципальное управление». Ребята продемонстрировали свои навыки решения реальных задач публичной власти.
Как отметила руководитель Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал» Валерия Касамара, государственное управление — это огромная ответственность, так как от него зависит качество жизни людей, а также развитие регионов и безопасность страны в целом, поэтому справляться с такой ответственностью должны лучшие.
В финале олимпиады студенты должны были продемонстрировать не только свою теоретическую, но и практическую готовность к решениям задач. По заданиям, приготовленным совместно представителями вуза-организатора и органов власти, они должны были разработать и защитить проекты, направленные на решение актуальных социально-экономических проблем. То, как эти задания были выполнены, позволило организаторам олимпиады оценить знания студентов и их способности находить нестандартные решения.
Нижегородский институт управления в финале представляли 6 студентов: Роман Гайворонский, Ангелина Ершова, Максим Чудинов, Шанай Худиева, Алина Бомбир и Василиса Пахтушкина. Научный руководитель — доцент, к.п.н. Ольга Рыбкина.
«В девятом сезоне олимпиады зарегистрировалось более 15 тысяч студентов. После многоэтапного отбора в финал вышли наиболее подготовленные участники от Калининграда до Владивостока», — сказала Ольга Рыбкина. Директор НИУ Президентской академии Екатерина Лебедева рассказала, что в финале приняли участие лучшие студенты страны, обучающиеся по направлениям: управление, экономика, право и политология. Она отметила, что участие в финале олимпиады студентов НИУ — это большая честь для них.
«Его проведение на базе ведущего вуза, готовящего кадры для государственной службы и бизнеса, подчеркивает высокий уровень состязаний и их значимость для формирования управленческого кадрового резерва», — считает Екатерина Лебедева.
Студентка НИУ Шанай Худиева сказала, что олимпиада стала одним из самых интересных уроков в ее жизни и превзошла все ожидания.
«На олимпиаде, где должны проверяться знания я их приобретала. Я выиграла возможность испытать себя, найти новых людей и вкус к жизни», — поделилась она.
Как отметил ректор Президентской академии Алексей Комиссаров, участие в финале олимпиады сильнейших студентов со всей страны доказывает престижность и популярность профессии управленца у современной молодежи.
«Эта работа требует особого характера, сочетания аналитических способностей, ответственности и готовности решать задачи государственного масштаба. Именно эти качества и проверяет состязание: студенты работают с реальными кейсами и получают объективную оценку профессионального сообщества. Мы рады, что финал уже в девятый раз проходит в Академии — для нас это возможность поддержать талантливых ребят, мечтающих о карьере на госслужбе», — сказал ректор.