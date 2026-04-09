Когда в Волгограде прошел турнир в память об Олеге Ефросинине?

В воскресенье 5 апреля в Волгограде прошёл турнир в память об Олеге Евгеньевиче Ефросинине.
Олега Евгеньевича не стало 27 марта 2026 г. Состоявшийся турнир — первый из тех, что намерены провести в волгоградском шахматном сообществе в память о выдающемся человеке.
Судья международной категории, специалист в сфере шахматной композиции, председатель комиссии по композиции Волгоградской областной шахматной федерации Олег Ефросинин очень многим помог узнать и полюбить шахматы. Не случайно 5 апреля в волгоградской МБУ ДО СШ № 20, знаменитой шахматной двадцатой спортшколе, собралось так много людей.
«Уход из жизни Олега Ефросинина — потеря огромная, — сказал, открывая турнир, директор спортшколы, депутат Волгоградской городской думы Илдырым Гасанов. — Он был не только выдающимся шахматистом, но и человеком замечательным. Мы были хорошо знакомы с ним, я периодически звонил Олегу Евгеньевичу, мы с ним очень долго общались иногда по два, по три часа подряд. То, что в сфере шахматной композиции Волгоград, Волгоградская область славятся сейчас по всей России, прежде всего, это благодаря Олегу Ефросинину. И когда нам предложили провести мероприятие его памяти, я согласился с готовностью, без колебаний».
Главным судьёй турнира выступил Сергей Абраменко, тренер № 20 по шахматной композиции. В числе его воспитанников — 15-летняя Кира Вышинская, ставшая в недавнем прошлом бронзовым призёром первенства России по шахматной композиции.
Участники сразились в двух группах — более и менее сильные. В первой победил 60-летний мастер ФИДЕ Владимир Липовский, во второй — четвероклассник Ваня Сиволобов. Это ещё раз говорит о том, что шахматной композиции, которой посвятил своё творчество Олег Ефросинин, покорны все возрасты.
Соратники Олега Евгеньевича между тем начали подготовку к мемориальным соревнованиям его имени. Информационную поддержку им оказывает наше издание.
Как сообщил «АиФ»-НП" один из инициаторов соревнований Сергей Солохин, финал будет приурочен к 19 ноября 2026 г. — дню, когда Олегу Евгеньевичу должно было исполниться 70 лет.