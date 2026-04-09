Когда в Волгограде прошел турнир в память об Олеге Ефросинине?

«Уход из жизни Олега Ефросинина — потеря огромная, — сказал, открывая турнир, директор спортшколы, депутат Волгоградской городской думы Илдырым Гасанов. — Он был не только выдающимся шахматистом, но и человеком замечательным. Мы были хорошо знакомы с ним, я периодически звонил Олегу Евгеньевичу, мы с ним очень долго общались иногда по два, по три часа подряд. То, что в сфере шахматной композиции Волгоград, Волгоградская область славятся сейчас по всей России, прежде всего, это благодаря Олегу Ефросинину. И когда нам предложили провести мероприятие его памяти, я согласился с готовностью, без колебаний».