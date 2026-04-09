Тринадцать светофоров не работает сегодня в Нижнем Новгороде

Тринадцать светофоров не работает в Нижнем Новгороде сегодня, 9 апреля. Об этом сообщили в городском Центре организации дорожного движения (ЦОДД).
Речь идет о светофорных объектах на пересечении улиц Родионова и Бринского, Тимирязева и Кулибина, Белинского и Тверской, Акмолинской и Народной, Нахимова и Глеба Успенского, площади Горького и улицы Большой Покровской, улицы Коминтерна и Юбилейного бульвара, Комсомольского шоссе и улицы Шлиссельбургской, проспекта Гагарина и улицы Ветеринарной, а также на улице Белинского в районе домов № 9а и № 124, Московском шоссе в районе дома № 13 и улице Родионова в районе дома № 195.
Водителей просят быть внимательными при движении на данных участках и пропускать пешеходов на переходе. Пешеходам, в свою очередь, нужно убедиться в безопасности перед выходом на проезжую часть.
Ранее мы писали о снижении аварийности и смертности на федеральных трассах Нижегородской области.