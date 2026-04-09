В Калининграде ищут 9-летнего мальчика, пропавшего на улице Левитана

Школьник ушёл из дома днём 8 апреля, с тех пор его местонахождение неизвестно.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде полиция разыскивает 9-летнего Александра К., который ушёл из дома на улице Левитана и не вернулся. Об этом сообщили в телеграм-канале областного УМВД.

В последний раз школьника видели в среду, 8 апреля, около 15:40. На вид мальчику 8−10 лет. Ребёнок ростом около 140 см, он плотного телосложения, европейской внешности, со светлыми волосами и карими глазами. В день исчезновения Саша был одет в серую кофту на молнии с капюшоном, светло-синие джинсы и белые кроссовки.

Всех, кто знает, где может находиться мальчик, просят срочно сообщить об этом по телефонам 8 (4012) 552 403, «02» или «112».

Обновлено в 10:17.

Мальчик найден, жив. Как отметили в региональном УМВД, никаких преступлений в отношении него не совершали, после профилактической беседы школьника передадут родителям.