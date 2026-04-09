Застолье с гостьей обошлось в 1,2 млн уснувшему сожителю хабаровчанки

В Хабаровске полиция задержала женщину, подозреваемую в краже 1 миллиона 200 тысяч рублей из квартиры, — сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
Инцидент произошёл в Краснофлотском районе. Пока хозяйка квартиры отсутствовала дома, её 69-летний сожитель пригласил гостей и распивал с ними спиртное. Среди приглашённых оказалась 38-летняя ранее не судимая жительница Железнодорожного района.
По данным полиции, когда хозяин уснул, гостья незаметно обыскала комнаты и нашла на полке книжного шкафа пачку купюр. Часть денег она потратила на погашение долгов и покупку продуктов и алкоголя, остальное изъяли полицейские — 610 тысяч рублей.
«Женщина действовала в отсутствии хозяйки квартиры, воспользовавшись моментом, когда хозяин находился в состоянии алкогольного опьянения», — отметили в пресс-службе УМВД.
Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 158 УК РФ «Кража», санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.