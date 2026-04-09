Миловидная серийная убийца раскаялась в содеянном: от её рук погибли не менее двух человек

21-летняя жительница Сеула Ким Соёнг, которая отравила нескольких мужчин во время свиданий, написала покаянное письмо перед первым судебным заседанием. Об этом сообщает корейское издание Financial News.
В письме девушка выразила сожаление о своих действиях. Точного содержания послания пока не раскрывают. Адвокаты предполагают, что Ким Соёнг может продолжать утверждать: отравления произошли случайно.
После ареста полиции удалось выявить ещё троих пострадавших. С октября 2025 по январь 2026 года Ким Соёнг встречалась с этими мужчинами и давала им напитки с ядом. К счастью, все трое остались живы.
Напомним, что 21-летнюю Ким Соёнг задержали 19 февраля. С декабря 2025 по февраль 2026 года она напоила смесью седативных веществ троих мужчин. Двоих спасти не удалось, третий выжил и сам сообщил в полицию.
После ареста девушка неожиданно стала популярной в соцсетях. Многие пользователи выражали ей сочувствие и писали, что такая красивая внешность не может сочетаться с таким жестоким преступлением.