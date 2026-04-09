Зеленский назвал США как возможное место встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возможная встреча с президентом России Владимиром Путиным может пройти в США или на Ближнем Востоке.
— Я готов к встрече с Путиным. Точно не в Москве и не в Киеве. Но есть много мест, где можно встретиться, — на Ближнем Востоке, в Европе, Соединенных Штатах, — сказал он.
По его словам, переговорный процесс с участием США продолжается и ранее был сосредоточен на Ближнем Востоке. Он отметил, что обсуждения ведутся с привлечением американской стороны.
Зеленский добавил, что переговоры в трехстороннем формате с Россией были отложены, однако в дальнейшем планируется их возобновление, передает ТАСС.
Ранее, 4 апреля, Зеленский на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом сказал, что готов к встрече с главой РФ Владимиром Путиным. Во время общения с украинским лидером Эрдоган предложил провести новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине в Стамбуле.
Владимир Зеленский должен принять решение о выводе ВСУ из Донбасса, и сделать это надо было «еще вчера». Об этом 3 апреля высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.