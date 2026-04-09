Майор Чубин и капитан Федоров разгадают шокирующие тайны на НТВ

13 апреля зрителей телеканала НТВ ждет продолжение детективного триллера «Страх над Невой».

Во втором сезоне сериала героям Антона Хабарова и Андрея Фролова — майору КГБ Владимиру Чубину и капитану милиции Егору Федорову — предстоит разгадывать новые шокирующие тайны.

В первом сезоне главные герои расследовали серию загадочных убийств, связанных с тайным культом.

Новый сезон обещает быть не менее захватывающим. Действие переносит зрителей в Ленинград, где летом 1970 года во дворе НИИ при странных обстоятельствах погибают три человека. Случившееся напоминает новый тайный культ.

За расследование берется майор КГБ Чубин, в помощники из столицы ему присылают капитана Федорова. Теперь им предстоит разоблачить уже не оккультиста-одиночку, как в первом сезоне, а целую опасную секту, действующую по всему Ленинграду и области.

— Зрителя ждут уже полюбившиеся герои и крепкий детектив в основе сюжета, — обещает исполнитель главной роли Антон Хабаров. — Детектив — загадка для ума, а людям нравится разгадывать загадки. У нас он еще и приправлен мистикой — так что будет очень интересно.

В этом сезоне создатели уделили особое внимание визуальной составляющей. Художник-постановщик Кирилл Гаврилов нашел для этого необычное решение.

— Вдохновение для этого проекта я черпал из фильмов советского времени и живописи Александра Дейнека, Михаила Врубеля и Ивана Билибина, — рассказал Кирилл Гаврилов. — С режиссером и оператором мы придумали сделать акцент на противопоставлении дремучего деревенского быта сектантов с болотами, пнями и коряжистыми деревьями и светлой советской жизни Ленинграда с яркими солнечными улицами и набережными.

Как отметил режиссер-постановщик Илья Максимов, одним из главных героев картины стал Ленинград.

— Это город-призрак, а каналы Невы — вены, хранящие тайны и питающие силы, которые не всегда действуют на благо, — отметил он. — Жителям города, в том числе героям Антона Хабарова и Андрея Фролова, придется бороться с ними, чтобы вернуть Ленинграду светлый облик.