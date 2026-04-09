В Волгоградской области педагоги обучились созданию инклюзивной среды

Стажировку на площадке «Создание инклюзивно-образовательного пространства в современной школе» прошли 50 педагогов и руководителей общеобразовательных организаций Волгоградской области. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в комитете образования и науки региона.
В пленарной части эксперты раскрыли тему «Система работы по созданию инклюзивной образовательной среды: этапы и содержание проектирования», акцентировав внимание на управленческих решениях, командном взаимодействии и роли службы психолого-педагогического сопровождения. Для педагогов состоялись мастер-классы «Применение современных технологий обучения детей с ОВЗ» и «ТОП-10 компетенций педагогов, работающих в инклюзивной образовательной среде», где были продемонстрированы конкретные методы, цифровые ресурсы и практические кейсы.
Ключевым элементом программы стали практико-ориентированные модули для двух групп: «Управленцы» и «Специалисты “Службы сопровождения”». Руководители образовательных организаций поделились примерами успешных проектов по развитию инклюзивной среды, а педагоги посетили открытые занятия специалистов и приняли участие в мастер-классах.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.