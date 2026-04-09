Каждый второй волгоградец хочет отдыхать в День космонавтики

Хотите ли вы отдыхать 12 апреля? Больше половины волгоградцев — за. По данным опроса SuperJob, проведенного к 65-летию полета Юрия Гагарина, 56% экономически активных жителей региона хотят, чтобы День космонавтики стал государственным праздником и нерабочим днем.
Против — 27%. Женщины поддерживают идею чаще мужчин. Молодежь — активнее старшего поколения: среди респондентов до 35 лет за выходной высказались 66%, а среди тех, кто старше 45 лет, — лишь 41%. Влияет и уровень образования: 61% горожан со средним профессиональным образованием одобряют предложение, тогда как среди обладателей высшего образования сторонников 51%.
Сторонники идеи говорят о необходимости подчеркнуть исторические достижения страны в освоении космоса и апеллируют к национальной гордости. «Этот праздник символизирует высокие технические достижения страны, гениальных инженеров и самоотверженных храбрецов», — считают они. Другие добавляют: «Это наша гордость». А противники видят в лишнем выходном прямые экономические потери: «Меньше рабочих дней — значит, меньше зарплата».
В исследовании приняли участие представители экономически активного населения Волгограда.
