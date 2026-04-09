В Добрянке простились с убитой учительницей

Четверо мужчин внесли гроб с телом убитой учительницы. К нему подсели муж, дочь и сестра Олеси Багуты. Сестра склонилась над покойной, плечи трясутся от рыданий. Муж молчит, на лице горе. Дочь, прилетевшая из Москвы, присела в изголовье гроба и по глазам видно, что она до сих пор не верит в смерть матери.