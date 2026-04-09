В Добрянке простились с убитой учительницей

Сотни людей пришли в городской дворец культуры попрощаться с Олесей Багутой, учительницей, погибшей 7 апреля от рук ученика.
Огромное фойе заставлено венками — «От коллег», «Любимой жене», «От учеников».
Люди начали приходить задолго до начала прощальной панихиды. Почти никто не садился, стояли, держа в руках букеты гвоздик и алых роз.
На столике портрет Олеси Багуты с траурной лентой, рядом монитор, где бегут строчки стихотворения, написанного в ее память: «Ушла она тихо в Страстную неделю учительской поступью беззащитной стези…».
Четверо мужчин внесли гроб с телом убитой учительницы. К нему подсели муж, дочь и сестра Олеси Багуты. Сестра склонилась над покойной, плечи трясутся от рыданий. Муж молчит, на лице горе. Дочь, прилетевшая из Москвы, присела в изголовье гроба и по глазам видно, что она до сих пор не верит в смерть матери.
Распорядитель попросил всех не мешать родственникам в последний раз увидеть родное лицо.
Люди собираются, их все больше и больше, огромный зал дворцового фойе уже не вмещает всех. Мужчины, женщины, дети, почти все с цветами, стоят на лестницах, ведущих в фойе. У многих на глазах слезы.
Выступили глава города, его заместитель, представитель министерства образования Пермского края, она говорит об ощущении бессилия, о том, что все учителя России потрясены трагедией в Добрянке.
Слово берут коллеги Олеси Багуты. Никто не может сдержать слез. Рыдает у микрофона директор школы Светлана Частухина, плачут учителя.
«Это кошмар просто, — говорит добрянец Михаил, держащий четыре гвоздики. — Пошла на работу, не на войну, не в опасное место, в школу! И погибла! В голове не укладывается».
Около полутора часов шло прощание с педагогом, увидеть ее последний раз пришли многие, и те, кто учился у нее, у чьих детей она вела уроки, и просто те, кто хотел поклониться хорошему человеку.
Олесю Багуту отпевали в церкви Рождества Пресвятой Богородицы. Храм заполнен до отказа, люди стояли даже в притворе. Власти выделили два автобуса, чтобы довезти туда людей от ДК. В салонах стояли, так как желающих оказалось много. Вся стоянка у церкви заполнена машинами.
Священник призвал всех молиться за Олесю, в крещении Александру, чтобы господь простил ей все вольные и невольные грехи… И за родителей неразумного чада, совершившего тяжкий грех.
Сотни людей держат в руках свечи и молятся вместе за упокой души Олеси Багуты.
После отпевания гроб с телом учительницы отвезли на кладбище.