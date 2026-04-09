На СВО погиб оператор красноярского телеканала

На СВО скончался оператор красноярского телеканала «Енисей» Сергей Камашев. Об этом сегодня сообщили его коллеги.
Мужчина, ветеран боевых действий, ушел на спецоперацию добровольцем. 27 марта он погиб при выполнении боевого задания.
«За 15 лет работы на “Енисее” Сергей снимал видео для всех редакций и программ. Его кадры есть в золотом фонде “Края без окраин”, “Нашей культуры”, “Нашего спорта”, “О хлебе насущном”, в документальных фильмах канала и новостных сюжетах. За высокий профессионализм Сергея Камашева много раз награждала администрация города и края. Для коллег Сергей навсегда останется надежным другом, который мог помочь советом и поддержать добрым словом. Скорбим и выражаем соболезнования близким Сергея», — сказано на сайте телеканала.
Прощание с Сергеем Камашевым пройдет в Лесосибирске 10 апреля с 12 до 14 часов по адресу улица 40 лет Октября, 3а.
