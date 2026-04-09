Популярный турецкий актер Бурак Дениз задержан по делу о наркотиках

Популярный турецкий актер Бурак Дениз, получивший широкую известность благодаря картине «Королева ночи», задержан в Стамбуле в рамках антинаркотической операции. Об этом сообщил телеканал Haberturk.
Всего в ходе операции задержали 11 человек. Имеется решение прокуратуры о взятии под стражу. В списке также оказался рэпер Эндер Эроглу, более известный под псевдонимом Норм Эндер.
Напомним, в Турции активно ведутся расследования по делам о контрабанде, наркотиках и экономических преступлениях. В феврале этого года задержали 17 человек. В списке оказались солист одной из самых популярных турецких рок-групп Duman Каан Тангёзе, у которого изъяли 17 граммов марихуаны, а также известный актёр Исмаил Хаджиоглу, у которого изъято 33 грамма наркотических веществ. В марте генеральная прокуратура выдала ордер на арест турецкой актрисы Ханде Эрчел, известной по главной роли в сериале «Постучись в мою дверь».