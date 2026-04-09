Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Популярный турецкий актер Бурак Дениз задержан по делу о наркотиках

В ходе антинаркотической операции в Турции задержали 11 человек.

Источник: Комсомольская правда

Популярный турецкий актер Бурак Дениз, получивший широкую известность благодаря картине «Королева ночи», задержан в Стамбуле в рамках антинаркотической операции. Об этом сообщил телеканал Haberturk.

Всего в ходе операции задержали 11 человек. Имеется решение прокуратуры о взятии под стражу. В списке также оказался рэпер Эндер Эроглу, более известный под псевдонимом Норм Эндер.

Напомним, в Турции активно ведутся расследования по делам о контрабанде, наркотиках и экономических преступлениях. В феврале этого года задержали 17 человек. В списке оказались солист одной из самых популярных турецких рок-групп Duman Каан Тангёзе, у которого изъяли 17 граммов марихуаны, а также известный актёр Исмаил Хаджиоглу, у которого изъято 33 грамма наркотических веществ. В марте генеральная прокуратура выдала ордер на арест турецкой актрисы Ханде Эрчел, известной по главной роли в сериале «Постучись в мою дверь».