Резкого скачка цен на ГСМ в Казахстане после отмены регулирования нет — минэнерго

В данный момент рынок ГСМ формируется рыночным путём, и мы не регулируем цены. Это зависит от спроса и предложения. В настоящее время дефицита нет: у нас около 600 тысяч тонн бензина и около 600 тысяч тонн дизтоплива, что обеспечивает внутренний рынок.
Агентство по защите и развитию конкуренции и акиматы областей постоянно отслеживают цены на топливо, чтобы не допустить необоснованного или резкого скачка. Во главу угла всегда ставится защита населения и его интересов.
С 1 апреля мораторий на повышение цен на бензин марки АИ-92 и дизельное топливо в Казахстане был снят.