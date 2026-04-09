Резкого скачка цен на ГСМ в Казахстане после отмены регулирования нет — минэнерго

Астана. 9 апреля. КазТАГ — Алена Субботина. Министерство энергетики не наблюдает резкого скачка цен на ГСМ в Казахстане после отмены регулирования, сообщил вице-министр ведомства Санжар Жаркешов.

Источник: Reuters

В данный момент рынок ГСМ формируется рыночным путём, и мы не регулируем цены. Это зависит от спроса и предложения. В настоящее время дефицита нет: у нас около 600 тысяч тонн бензина и около 600 тысяч тонн дизтоплива, что обеспечивает внутренний рынок.

Агентство по защите и развитию конкуренции и акиматы областей постоянно отслеживают цены на топливо, чтобы не допустить необоснованного или резкого скачка. Во главу угла всегда ставится защита населения и его интересов.

С 1 апреля мораторий на повышение цен на бензин марки АИ-92 и дизельное топливо в Казахстане был снят.