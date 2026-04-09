Более 180 тыс. нижегородцев прошли диспансеризацию в начале 2026 года

В начале 2026 года свыше 180 тысяч жителей Нижнего Новгорода воспользовались услугами диспансеризации и профилактических осмотров. Об этом сообщили в MAX-канале «Бокал прессека».
В этом году программа диспансеризации, проводимой для жителей региона, пополнилась новым тестированием на уровень липопротеина (А). Этот показатель рассматривается как один из скрытых факторов, способствующих развитию инфаркта, инсульта и атеросклероза. Кроме того, для женщин в возрасте от 21 до 49 лет стали доступны бесплатные анализы на вирус папилломы человека. Данная мера направлена на раннее выявление рака шейки матки.
Представители территориального фонда обязательного медицинского страхования Нижегородской области сообщили, что за январь-февраль 2026 года диспансеризацию, включая углубленные ее формы, прошли более 165 тысяч нижегородцев. Профилактические медицинские осмотры охватили свыше 26 тысяч жителей.
Регион активно развивает разнообразие форматов профилактических медицинских обследований. Теперь доступны не только стандартные варианты, но и ночные, вечерние приемы, а также специальные программы диспансеризации для пожилых людей.
25 апреля текущего года все желающие нижегородцы смогут пройти комплексное обследование здоровья своей семьи. Поликлиники № 30 и 39 Советского района организуют «Семейную диспансеризацию», в рамках которой медицинский осмотр пройдут как взрослые, так и дети. Для участия уже открыта предварительная запись.
Стоит напомнить, что в 2026 году диспансеризацию могут пройти граждане, родившиеся в 1987, 1990, 1993, 1996, 1999, 2002, 2005 и 2008 годах. Гражданам старше 40 лет настоятельно рекомендуется проходить диспансеризацию ежегодно.
