Более 180 тыс. нижегородцев прошли диспансеризацию в начале 2026 года

В этом году программа диспансеризации, проводимой для жителей региона, пополнилась новым тестированием на уровень липопротеина (А). Этот показатель рассматривается как один из скрытых факторов, способствующих развитию инфаркта, инсульта и атеросклероза. Кроме того, для женщин в возрасте от 21 до 49 лет стали доступны бесплатные анализы на вирус папилломы человека. Данная мера направлена на раннее выявление рака шейки матки.