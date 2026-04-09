Уфимские парки ждет обработка от клещей

Санитарно-профилактическую обработку проведут сотрудники Республиканского центра дезинфекции.
«Начнутся обработки с 13 апреля», — уточнили в муниципалитете.
В перечень входят места массового отдыха населения и общественные пространства, в том числе — парки, скверы, аллеи, тропы «Уфимского ожерелья». Всего порядка 100 мест. Придомовые территории и территории различных организаций в этот перечень не входят.
«Используются специализированное оборудование и современные препараты, безопасные для населения и разрешенные к применению на территории РФ. Обработка традиционно организуется в ночные и ранние утренние часы при благоприятных погодных условиях, поэтому график может корректироваться», — добавили в мэрии Уфы.
Дополнительную информацию можно найти на сайте центра дезинфекции.
Напомним, Башкортостан — эндемичный регион по клещевому вирусному энцефалиту. 42 района считаются неблагополучными по этому заболеванию, сообщал «Башинформ».
Клещи — переносчики ряда опасных инфекций. В основном опасность представляют клещевой энцефалит и боррелиоз (болезнь Лайма). Укус клеща может привести к тяжёлым последствиям для здоровья, включая поражение нервной системы, суставов и сердца.