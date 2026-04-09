Ограничения на полеты в Израиль и Иран будут действовать до 17 апреля

Специалисты Минтранса и Росавиации мониторят ситуацию с работой гражданской авиации на Ближнем Востоке, решение о возобновлении полетов будет приниматься с учетом строгого соблюдения безопасности. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщили в пресс-службе первого ведомства.

— Временные ограничения на использование авиакомпаниями России воздушного пространства Израиля и Ирана продолжают действовать до 02:59 по московскому времени 17 апреля, — цитирует заявление министерства ТАСС.

Вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян также добавил, что ограничения на посещение туристами стран Ближнего Востока могут снять в течение трех недель при нормализации обстановки.

При этом в ассоциации сообщили, что туристический поток российских граждан во Вьетнам в первом квартале 2026 года увеличился почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом рекордного прошлого года.

Кроме того, в РСТ рассказали, что российские туристы весной чаще всего выбирают Санкт-Петербург и Краснодарский край среди внутренних направлений для туризма, а за границей — Турцию, Абхазию и Египет.