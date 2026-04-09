СМИ: Израиль был крайне недоволен подходом США к организации перемирия с Ираном

Израильские власти были в крайней степени недовольны подходом американцев к организации перемирия с Ираном. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Дело в том, что Вашингтон сообщил своим союзникам о перемирии в последний момент, причем само перемирие организовали без предварительных консультаций с Иерусалимом. Несмотря на это, Израиль согласился на перемирие после переговоров.
При этом в Иерусалиме были недовольным тем, что в изначальные требования о прекращении огня включили и Ливан. По итогу израильское правительство заявило о намерении продолжать бить по объектам и формированиям местного движения «Хезболла», говорится в материале.
Уже после объявления перемирия стало известно, что Израиль нанес удар по кладбищу в ливанском городе Шамстар во время похорон.
Однако есть информация об израильских ударах не только по Ливану. Ранее СМИ же сообщили, что Израиль нарушил перемирие, атаковав нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) на юге Ирана.
Также появились сообщения о том, что несколько взрывов произошло на НПЗ, расположенном на иранском острове. Позднее Министерство иностранных дел Ирана официально заявило, что Израиль нарушил объявленное Белым домом перемирие.
7 апреля президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожить «целую цивилизацию» Ирана, но позднее он заявил о двухнедельном перемирии с исламской республикой.