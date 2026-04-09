Худшее еще впереди: Европе грозит рост инфляции и падение ВВП

Экономика Евросоюза пострадает, несмотря на перемирие в Иране, а инфляция внутри блока вырастет. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис в интервью Financial Times.
«Очевидно, что нам угрожает стагфляционный шок», — сказал Домбровскис. Он подчеркнул, что ЕС столкнется с замедлением роста ВВП и усилением инфляции. Еврокомиссия уже готовится сократить прогноз по росту экономики сообщества в этом году на фоне неопределенности из-за последствий ближневосточного конфликта.
Напомним, США и Израиль с 28 февраля наносят удары по иранской территории. В ночь на 8 апреля Дональд Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи затем заявил об открытии Ормузского пролива, через который проходит около 20% мировых поставок нефти и газа.
Ранее Еврокомиссия предупредила страны ЕС, что чрезмерные траты на поддержку экономики на фоне высоких цен на энергоносители приведут к бюджетному кризису. Как писала Financial Times, европейские правительства уже начали субсидировать электроэнергетику, снижать налоги и акцизы, но в ЕК призвали ограничивать эти меры по объему и времени, чтобы не провоцировать инфляцию и рост дефицита.