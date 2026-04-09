В Полесске приятельница похитила 16 тысяч рублей с банковской карты после совместной пьянки

Как выяснилось, женщины вместе распивали спиртное в доме потерпевшей. Когда алкоголь закончился, хозяйка передала гостье свою банковскую карту и назвала ПИН-код, чтобы та сходила в магазин. Однако подозреваемая не вернула карту после покупки. Вместо этого она уехала в Полесск, где в течение дня совершила множество покупок в различных магазинах, потратив с карты приятельницы почти 16 тысяч рублей.