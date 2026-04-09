В Полесске приятельница похитила 16 тысяч рублей с банковской карты после совместной пьянки

Полесские полицейские оперативно раскрыли кражу денежных средств с банковской карты. 43-летняя ранее судимая жительница региона задержана по подозрению в совершении преступления. 59-летняя калининградка из посёлка Тургенево обратилась в полицию после того, как обнаружила пропажу около 16 тысяч рублей со своей банковской карты.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к хищению причастна её 43-летняя знакомая, ранее уже привлекавшаяся к уголовной ответственности.
Как выяснилось, женщины вместе распивали спиртное в доме потерпевшей. Когда алкоголь закончился, хозяйка передала гостье свою банковскую карту и назвала ПИН-код, чтобы та сходила в магазин. Однако подозреваемая не вернула карту после покупки. Вместо этого она уехала в Полесск, где в течение дня совершила множество покупок в различных магазинах, потратив с карты приятельницы почти 16 тысяч рублей.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража, совершённая с банковского счёта»). Ей грозит до шести лет лишения свободы, сообщили в УМВД по Калининградской области.