В Пермском крае простились с убитой учительницей

Во вторник в пермской Добрянке подросток напал на педагога на улице у школы. Педагог скончалась в больнице. СК расследует уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и по статье 293 УК РФ (халатность). Суд избрал подростку меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца.