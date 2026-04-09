Хоккеистки «Бирюсы» завоевали бронзу чемпионата России

Красноярская женская команда по хоккею с шайбой «Бирюса» стала бронзовым призером чемпионата России. В решающем матче серии в «Платинум Арене Красноярск» подопечные Александра Ведерникова обыграли «Динамо-Неву» из Санкт-Петербурга со счетом 2:1. Игра была тяжелейшая. Девчонки — молодцы, потому что трудились и проявили характер. Отдельно выделю нашего вратаря, Дарья Гредзен отыграла здорово. В принципе я доволен результатами сезона. Мы хорошо сыграли в регулярном чемпионате, второй раз в своей истории заняли второе место по его итогам, — прокомментировал Александр Ведерников. [caption id= «attachment_364131» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: пресс-служба ЖХК «Бирюса»[/caption] Красноярские хоккеистки сумели удержать преимущество благодаря уверенной игре в обороне. Дубль в составе «Бирюсы» оформила Вероника Барцайкина, отличившись на 2-й и 26-й минутах. У гостей единственную шайбу забросила Валерия Иванова. Невероятные эмоции. Наши болельщики прекрасны! Поддерживали нас. Рада, что мы взяли медали в этом сезоне. Будем работать, золото нас еще ждет, — поделилась нападающий «Бирюсы» Вероника Барцайкина. Отметим, что для «Бирюсы» это уже пятая бронза в Женской хоккейной лиге и 14-я медаль в истории выступлений в чемпионатах России.