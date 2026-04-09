В Новосибирске завершили сборку спутника для задач Росгидромета

Ранее руководитель отдела аэрокосмических исследований вуза Виталий Прокопьев сообщал ТАСС, что проектируемый спутник планируется использовать для задач Росгидромета в части мониторинга космического пространства при взаимодействии с госкорпорацией Роскосмос. Спутник будет сделан в формате CubeSat и будет состоять из шести юнитов — кубов со стороной 10 см и массой до 2 кг. Планируется, что в новом спутнике будут реализованы новые решения команды вуза в области программного обеспечения с более современной компонентной базой.