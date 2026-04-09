В Новосибирске завершили сборку спутника для задач Росгидромета

НОВОСИБИРСК, 9 апреля. /ТАСС/. Специалисты Новосибирского госуниверситета (НГУ) завершили сборку аппаратуры четвертого спутника. Сейчас идет его тестирование, сообщил в пресс-центре ТАСС ведущий инженер отдела аэрокосмических исследований Новосибирского государственного университета Алексей Стюф.
«Первую часть именно сборку аппаратуры мы завершили. Сейчас идет комплексное испытание», — сказал он.
Ранее руководитель отдела аэрокосмических исследований вуза Виталий Прокопьев сообщал ТАСС, что проектируемый спутник планируется использовать для задач Росгидромета в части мониторинга космического пространства при взаимодействии с госкорпорацией Роскосмос. Спутник будет сделан в формате CubeSat и будет состоять из шести юнитов — кубов со стороной 10 см и массой до 2 кг. Планируется, что в новом спутнике будут реализованы новые решения команды вуза в области программного обеспечения с более современной компонентной базой.
Ранее в НГУ разработали три собственных спутника, которые были выведены на орбиту. Последний был запущен в прошлом году. Также вуз стал головным исполнителем проекта по внедрению системы глобального мониторинга Земли «Грифон». Университет проектирует и собирает малые космические аппараты. Всего планируют сделать 136 спутников.