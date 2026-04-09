Рассекречен доклад «Смерш» о массовых казнях в Кенигсберге

Центр общественных связей ФСБ России представил документы о жестоких расправах нацистов над советскими военнопленными и гражданами СССР в Кенигсберге. С февраля по апрель 1945 года на территории города проводились массовые расстрелы.
Как докладывал начальник управления контрразведки «Смерш» 3-го Белорусского фронта генерал-лейтенант Павел Зеленин, город был превращен в руины, а уцелевшие здания находились лишь на окраинах. Немецкое командование не собиралось сдаваться.
Город и его окрестности в радиусе пяти километров обнесли двумя противотанковыми рвами, четырьмя линиями окопов, противотанковыми надолбами и большим количеством железобетонных дотов с металлическими колпаками. За первые два дня после вступления советских войск в Кенигсберге обнаружили и изъяли 13,8 тысячи мин и 850 фугасов замедленного действия.
Сразу же после взятия Кенигсберга в городе создали восемь оперативных секторов, в каждом из которых действовала оперативная группа «Смерш». В ходе разыскной и следственной работы стали известны подробности зверских расправ, осуществленных нацистами в Кенигсберге с февраля по апрель 1945 года.
Одной из опергрупп был задержан руководитель местной ячейки нацистской партии НСДАП Отто Машон. Он сообщил, что когда Красная армия подходила вплотную к городу, партийная организация выполняла специальные задания политического отдела управления Пруссии — расстреливала оставшихся советских военнопленных и гражданское население, содержавшееся тогда в лагерях.
Машон пояснил:
«[…] когда Красная армия подходила вплотную к городу, наша партийная организация (НСДАП) выполняла специальные задания политического отдела управления Пруссии — расстреливала по городу оставшихся советских военнопленных и гражданское население, содержавшееся тогда в лагерях […]».
Далее в своих показаниях Машон рассказал о причинах массовых расстрелов:
"В первых числах февраля сего года руководитель местной партийной организации Рудат Август вызвал к себе меня […], где, охарактеризовав обстановку в Кенигсберге, пояснил нам, что в связи с частыми бомбардировками города взрываются многочисленные склады с оружием, в силу чего совершенно исправное оружие может попасть в руки советских и итальянских военнопленных и быть использовано против нас.
К тому же большинство из них, оказавшись в расположении Красной армии, могут многое рассказать советскому командованию о нашей деятельности, а также влиться в ее ряды и бороться против нас.
Поэтому, партия приказывает расстрелять оставшихся в городе военнопленных и гражданское население, вывезенное из оккупированных областей Советского Союза […]".
Было расстреляно около полутора тысяч советских и итальянских военнопленных, а также гражданских лиц, угнанных нацистами с временно оккупированной территории СССР, в том числе женщин и детей.
Нацисты пытались проводить подрывную деятельность на территории Восточной Пруссии. Но благодаря оперативным мерам, принятым советскими спецслужбами, были задержаны и привлечены к ответственности причастные к расстрелам лица. Арестовали 1710 человек, из них 152 агента немецкой разведки и диверсанта, 1501 члена НСДАП, 57 предателей и пособников немецких оккупантов.
Кенигсберг — историческое название Калининграда. В 1255 году рыцари Тевтонского ордена на месте прусского городища Твангсте заложили замок. И дали ему имя Кенигсберг — в переводе с немецкого означает «Королевская гора». С 1457 года Кенигсберг стал столицей Тевтонского ордена, а в 1525 году — столицей светского Прусского герцогства.
Во время Второй мировой войны город был сильно разрушен бомбардировками — в руинах лежали Кенигсбергский замок, Кафедральный собор Кнайпхофа, Альбертина (Кенигсбергский университет) и большинство старинных кварталов.
4 июля 1946 года Кенигсберг переименовали в Калининград.