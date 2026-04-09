В Эвенкии прокуратура через суд лишила мандата депутата-прогульщика

В Красноярском крае прокуратура через суд добилась лишения мандата депутата из села Байкит, который полгода не ходил на заседания. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.
Жительница села Байкит обратилась в прокуратуру с жалобой: народный избранник более шести месяцев не появлялся на заседаниях сельского Совета, хотя по местному уставу это является основанием для лишения статуса.
Проверка показала, что депутат переехал в Красноярск на постоянное место жительства и с 2024 по 2025 год пропускал собрания без уважительных причин, даже не уведомляя коллег. Прокурор внёс представление в Совет депутатов с требованием лишить его мандата, но члены Совета единогласно отказались.
Тогда надзорное ведомство подало иск в суд. Районный суд отказал, посчитав, что права жителей не нарушены — решения всё равно принимались большинством, а Совет сам вправе оценивать уважительность причин отсутствия.
Прокуратура обжаловала это решение. Апелляционная инстанция встала на сторону надзорного ведомства: решение нижестоящего суда отменили, депутата лишили статуса.
Ранее мы сообщали, что красноярец заплатит 30 тысяч рублей за незаконный полёт на воздушном шаре.