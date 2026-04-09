В поселке Голышманово Тюменской области школьники посетили музей

Ученики школы № 2 поселка Голышманово Тюменской области побывали на экскурсии в краеведческом музее имени Б. О. Суховой в ходе реализации национального проекта «Кадры». Об этом сообщили в департаменте труда и занятости населения региона.
Экскурсовод Ирина Шадрина дала ребятам возможность познакомиться с профессией изнутри. Школьники побывали в историческом зале, зале природы и палеонтологии, этнографическом и выставочном залах, а также в зале Памяти. Они не только узнали много нового об истории и культуре родного края, но и увидели, как строится экскурсионная работа, какие навыки нужны для профессии экскурсовода и как подавать информацию так, чтобы она была интересна посетителям разных возрастов.
Подобные мероприятия играют ключевую роль в формировании осознанного выбора профессии среди молодежи. Они позволяют не только ознакомиться с различными профессиями, но и оценить их сложность, ответственность и необходимость для общества.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.